"Матрацники" домовились про перехід тріумфатора Олімпіади-2020, стверджує журналіст Руді Галетті у своєму твіттері.

Севілья підсилилась сенсацією Олімпіади, вигравши боротьбу в Атлетіко

Кунья став оперативною заміною Рафі Міру, який обрав Севілью замість Мадрида. Ціна угоди з Гертою – 30 млн євро. Невдовзі сторони оголосять про домовленість офіційно. У Берліні бразилець провів 1,5 сезони після переходу з РБ Лейпциг взимку 2020-го за 18 млн у євровалюті.

До слова, Матеус Кунья став одним із ковалів перемоги збірної Бразилії на Іграх в Токіо. У його активі 5 матчів на Олімпіаді (3 голи, 1 асист).

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