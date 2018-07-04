Атлетіко узгодив трансфер Адана

Голкіпер Бетіса Антоніо Адан, який є вихованцем Реала, підпише контракт з Атлетіко.

Атлетіко невдовзі придбає голкіпера Бетіса Антоніо Адана за 1 мільйон євро, повідомляє Marca.

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Вихованець Реала підпише контракт з "матрацниками" на 2-3 сезони. На Ванда Метрополітано Адан буде резервним голкіпером, оскільки в стартовому складі грає Ян Облак.

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