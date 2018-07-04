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Атлетіко узгодив трансфер Адана

20:52 79 Читать на русском
Атлетіко узгодив трансфер Адана
Антоніо Адан / Getty Images

Голкіпер Бетіса Антоніо Адан, який є вихованцем Реала, підпише контракт з Атлетіко.

Атлетіко невдовзі придбає голкіпера Бетіса Антоніо Адана за 1 мільйон євро, повідомляє Marca.

Калініч може перейти в Атлетіко

Вихованець Реала підпише контракт з "матрацниками" на 2-3 сезони. На Ванда Метрополітано Адан буде резервним голкіпером, оскільки в стартовому складі грає Ян Облак.

Також воротарем цікавились Хетафе та Спортінг.

Теги
Іспанія Трансфери Атлетіко Атлетіко Бетіс Бетіс Трансфери Чемпіонату Іспанії Антоніо Адан Антоніо Адан
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