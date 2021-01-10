Клуби узгодили останні деталі переходу 24-річного нападника, стверджує Marca.

Атлетіко досягнув призупинки дискваліфікації Тріпп'єра – мадридці підозрюють FA в нечесних іграх

Атлетіко орендує Дембеле з правом викупу за 33 млн євро. Ліон наполягав на обов'язковості цього пункту, однак мадридці відстояли свою позицію. Через погані погодні умови француз зможе прилетіти до столиці Іспанії не раніше, ніж у вівторок (12 січня). Також гравцю потрібно повністю залікувати травму руки.

Нагадаємо, що Дембеле разом з Ліоном доходив до півфіналу минулого розіграшу Ліги чемпіонів. У поточному сезоні результативність форварда дуже скромна – 16 матчів (здебільшого виходи на заміну) і всього один гол.

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