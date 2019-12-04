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Атлетіко уникнув покарання за смертельні погрози фанатів на адресу Грізманна

22:26 42 Читать на русском
Атлетіко уникнув покарання за смертельні погрози фанатів на адресу Грізманна
Антуан Грізманн / Сайт Барселони

Атлетіко зміг уникнути найгірших наслідків порушень власних фанатів під час матчу 15 туру Прімери проти Барселони (0:1).

 
Ліонель Мессі 86’
86’ Ліонель Мессі

Мадридський клуб отримав лише 602 євро штрафу, інформує Marca.

"Помри, Грізманне!" – вболівальники Атлетіко влаштували пекло своїй колишній зірці

Основною причиною дисциплінарних санкцій стала зупинка матчу через предмети, які вболівальники почали кидати з трибун. Натомість побажання смерті на адресу форварда Барселони Антуана Грізманна залишилися без уваги комісії.

Барселона та Реал можуть зустрітися лише у фіналі Суперкубка Іспанії – дати й час матчів реформованого турніру

Нагадаємо, після 15 турів Прімери команда Дієго Сімеоне посідає шосту сходинку з 25 очками в активі.

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Теги
Атлетіко - Барселона Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко Іспанія футбольні фанати
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