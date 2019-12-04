Атлетіко уникнув покарання за смертельні погрози фанатів на адресу Грізманна

Атлетіко зміг уникнути найгірших наслідків порушень власних фанатів під час матчу 15 туру Прімери проти Барселони (0:1).

Мадридський клуб отримав лише 602 євро штрафу, інформує Marca.

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Основною причиною дисциплінарних санкцій стала зупинка матчу через предмети, які вболівальники почали кидати з трибун. Натомість побажання смерті на адресу форварда Барселони Антуана Грізманна залишилися без уваги комісії.

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Нагадаємо, після 15 турів Прімери команда Дієго Сімеоне посідає шосту сходинку з 25 очками в активі.