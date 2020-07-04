Атлетіко у рідних стінах впевнено розгромив Мальорку

Прем'єрний матч 34-го туру Ла Ліги між Атлетіко та Мальоркою завершився нищівною поразкою команди з Балеарських островів (0:3).

Програму 34-го туру іспанської Прімери відкривав поєдинок у Мадриді між Атлетіко та Мальоркою. Господарі з перших хвилин захопили ініціативу й перебігали гостей у першому таймі на два кілометри – хоча здебільшого саме андердоги мають більший кілометраж. Зрештою, перевага вилилась у пенальті на 27-й хвилині, який взявся виконувати Мората – Альваро не пробив Рейну, але арбітр наказав перебивати. З другої спроби Альваро не схибив. 1:0.

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На останніх секундах компенсованого до першого тайму часу Мората оформив дубль, замкнувши прострільну передачу від Коке. По перерві ж моментів взагалі не виникало, але Атлетіко все одно виглядав сильніше. Тиск мадридців міг вилитись у гол Лоді на 72-й хвилині, однак Ренан з дистанції пробив у поперечину. Автором третього голу став співавтор другого: Коке на 79-й прийняв пас перед штрафним і потужно пробив низом – м'яч рикошетом від захисника полетів у протихід голкіперу. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь "матрацників".

Таким чином, Атлетіко набрав 62 очки, залишившись на третій позиції й збільшивши відрив від четвертої Севільї до п'яти залікових балів. Мальорка, маючи в активі 29 пунктів, тримається на вісімнадцятій сходинці з відставанням від Сельти в п'ять очок. Поки що белеарці вилітають.

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