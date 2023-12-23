У перенесеному матчі 4-го туру чемпіонату Іспанії Севілья на виїзді поступилась Атлетіко (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У пропущеному поєдинку Ла Ліги Атлетіко приймав Севілью. У разі успіху "матрацники" могли обійти Барселону, потіснивши її на четверту сходинку.

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Мората вже на третій хвилині міг виводити мадридців вперед, але не зумів переграти кіпера, вийшовши сам на сам. Цей момент став фактично єдиним небезпечним до перерви. На старті другого тайму господарі забили – Льоренте влучно закрутив під ліву стійку. За трохи він змарнував шанс оформити дубль, з району одинадцятиметрової позначки влучивши у стійку.

На 70-й хвилині Сьоюнджю грубо порушив правила і заробив "гірчичник". Севільці вимагали серйознішого покарання і арбітр, проконсультувавшись з VAR, змінив колір картки на червоний, залишивши "матрацників" у меншості. Рамос міг зрівнювати зі штрафного, але пробив трохи вище воріт.

Зрештою, Атлетіко вистояв і, набравши 38 очок, піднявся не третю сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, Севілья з 16-ма балами залишилась п'ятнадцятою.

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