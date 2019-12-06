Атлетіко у матчі з безліччю моментів не зміг переграти Вільяреал

16-й тур Ла Ліги у п’ятницю відкривали Вільяреал та Атлетіко. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Підопічні Дієго Сімеоне відкривали 16-й тур Ла Ліги виїзним матчем проти Вільяреала. Господарі протягом всього матчу володіли незначною перевагою, однак не змогли втілити її у забиті м’ячі.

У першому таймі протягом двох хвилин команди могли обмінятись голами: спочатку нігерійський півзахисник господарів Семюель Чуквуезе пробив над поперечиною, а вже за мить португальський хавбек гостей Жоау Феліш влучив у праву стійку. Згодом він же пробив вище воріт.

По перерві непогані шанси були у того ж Жоау Феліша та Коке, а згодом чудовий момент втратив захисник Атлетіко Ренан Лоді. Феліш під кінець матчу недбало зіграв на добиванні і спрямував м’яч праворуч від воріт.

Нічия принесла Вільяреалу 19 очок і дванадцяту сходинку турнірної таблиці, Атлетіко з 26-ма пунктами залишився шостим.

Зінченко у дербі Манчестера, свято для Мессі, Баварія проти несподіваного лідера – топ-матчі євровікенду