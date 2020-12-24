У таборі мадридського клубу незгодні з покаранням для свого захисника.

Атлетіко не бачить достатньо доказів і підстав для дискваліфікації Кірана Тріпп'єра на 10 тижнів, клуб планує звертатись в УЄФА з апеляцією, повідомляє AS.

Тріпп'єр отримав серйозну дискваліфікацію і штраф за порушення правил про ставки – він не зіграє в 1/8 ЛЧ проти Челсі

Нагадаємо, 30-річного англійця звинуватили у ставках на свій власний трансфер у 2019-му. Про перші підозри порушення регламенту Футбольна асоціація Англії оголосила ще у травні 2020 року.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Тріпп'єр провів 13 матчів, в яких відзначився 4-ма асистами.

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