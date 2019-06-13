Атлетіко спробував придбати Ло Чельсо – сума не вразила Бетіс

Півзахисник Бетіса Джовані Ло Чельсо міг продовжити кар'єру в мадридському гранді.

Керівництво Атлетіко здійснило невдалу спробу підписати Джовані Ло Чельсо, повідомляє AS з посиланням на Estadio Deportivo.

Ло Чельсо виявив бажання перейти до Тоттенхема

Кілька тижнів тому "матрацники" запропонували Бетісу 55 млн євро за талановитого хавбека, боси "огірків" відмовились, мотивуючи це недооцінкою їхнього гравця.

Раніше була інформація, що лондонський Тоттенхем приготував 60 млн євро за 23-річного аргентинця.

В минулому сезоні Ла Ліги Ло Чельсо провів 32 матчі, в яких відзначився 9-ма голами та 6-ма асистами.

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