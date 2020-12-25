Півзахисник Мілана Саму Кастільєхо має одразу кілька пропозицій із чемпіонату Іспанії.

Севілья, Валенсія та Атлетіко готові придбати іспанського вінгера вже у зимове трансферне вікно.

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За інформацією Mundo Deportivo, йдеться про повноцінний трансфер. Мілан оцінює гравця у 15 млн євро, проте може погодитись на обмін гравцями із Атлетіко – "россонері" бажають придбати Ектора Ерреру та Стефана Савіча.

До слова, Кастільєхо провів 19 матчів у складі Мілана у поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

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