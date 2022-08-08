Товариський матч

Атлетіко – Ювентус – 4:0

Голи: Мората, 10, 43, 62, Кунья, 90+2

Незабитий пенальті: Феліш, 40

Повідомлялося, що цей спаринг взагалі може не відбутися через небезпечну обстановку в Ізраїлі, але команди таки вийшли на поле. Можливо, Ювентус про це пошкодував. Принаймні, Массіміліано Аллегрі має на це всі причини. Його команда безвольно програла.

Де Кетеларе оформив хет-трик, забивали лише новачки – Мілан переміг у секретному спарингу з рахунком 7:1

Цікаво, що головним кривдником Ювентуса став Альваро Мората. Іспанець минулий сезон провів у складі туринців, але ті не захотіли викупити його контракт. Мората оформив хет-трик, що з ним трапляється дуже рідко навіть в товариських матчах. Ще гол додав Матеус Кунья, а Жоау Феліш не зміг реалізувати пенальті.