Провальні результати у нинішньому сезоні можуть коштувати роботи аргентинському фахівцеві. Атлетіко останнім часом не шкодує грошей на футболістів, але команда не демонструє відповідного рівня гри.

Атлетіко беззубо програв найгіршій команді Прімери і залишив Барселону в зоні Ліги чемпіонів

За інформацією Cadena Ser, мадридці розглядають варіант з відставкою Дієго Сімеоне. Це питання вперше стало темою для обговорень у клубі. Зазначається, що зміна тренера може відбутися влітку, але Атлетіко вже придивляється до потенційних кандидатів на заміну.

Нагадаємо, Дієго Сімеоне очолив Атлетіко у грудні 2011 року, з яким відтоді виграв уже 8 титулів. Серед них – і два чемпіонства у Ла Лізі.

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