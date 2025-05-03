Атлетіко розділив очки з Алавесом – баски обійшли Циганкова у битві за виживання в Ла Лзі
У рамках суботньої програми Ла Ліги 2024/25 було проведено декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2024/25, 34-й тур
Алавес – Атлетіко – 0:0
Вільяреал – Осасуна – початок о 17:15
Лас-Пальмас – Валенсія – початок о 19:30
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Атлетіко не зміг перемогти Алавес. "Матрацники" де-факто не мають шансів на чемпіонство, а у виліт із зони ЛЧ при 12-очковому гандикапі теж віриться слабко. Високу мотивацію при виїзді до Віторії-Гастейс мали тільки мадридські ультрас, які розгромили одну з кафешок і чекали на бійку з баскськими колегами – втім, поліція загнала гостей на площу й відправила назад у столицю.
120 miembros del Frente Atlético estaban en Vitoria a primera hora de la mañana.— ULTRAS ? ACCOUNT OF (@UltrasAccountOF) May 3, 2025
Después, y sin motivo aparente, fueron acompañados a los autobuses en los que habían llegado y devueltos a Madrid sin posibilidad de ver el partido.#ultras pic.twitter.com/LojBfatL9S
А матч виявився невеселим. Алавес завдав 8 ударів, Атлетік – 9, а голів вболівальники не побачили. Найкращими у цій зустрічі стали голкіпери.
¡ES UN PARADÓN!— LALIGA (@LaLiga) May 3, 2025
@AntonioSivera1#LALIGAHighlights | #DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/EelSeWCUGh
Esta de Kikegol.#LALIGAHighlights#AlavésAtleti | #GoazenGlorioso pic.twitter.com/z8LrKKKKLc— Deportivo Alavés (@Alaves) May 3, 2025
Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Для Атлетіко цей результат мало що значить, а от Алавес явно бажав більшого. Баски обійшли Жирону, але їхній відрив від зони вильоту збільшився лишень до трьох очок.
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