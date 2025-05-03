У рамках суботньої програми Ла Ліги 2024/25 було проведено декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2024/25, 34-й тур

Алавес – Атлетіко – 0:0

Вільяреал – Осасуна – початок о 17:15

Лас-Пальмас – Валенсія – початок о 19:30

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Атлетіко не зміг перемогти Алавес. "Матрацники" де-факто не мають шансів на чемпіонство, а у виліт із зони ЛЧ при 12-очковому гандикапі теж віриться слабко. Високу мотивацію при виїзді до Віторії-Гастейс мали тільки мадридські ультрас, які розгромили одну з кафешок і чекали на бійку з баскськими колегами – втім, поліція загнала гостей на площу й відправила назад у столицю.

120 miembros del Frente Atlético estaban en Vitoria a primera hora de la mañana.

Después, y sin motivo aparente, fueron acompañados a los autobuses en los que habían llegado y devueltos a Madrid sin posibilidad de ver el partido.#ultras pic.twitter.com/LojBfatL9S — ULTRAS ? ACCOUNT OF (@UltrasAccountOF) May 3, 2025

А матч виявився невеселим. Алавес завдав 8 ударів, Атлетік – 9, а голів вболівальники не побачили. Найкращими у цій зустрічі стали голкіпери.

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Для Атлетіко цей результат мало що значить, а от Алавес явно бажав більшого. Баски обійшли Жирону, але їхній відрив від зони вильоту збільшився лишень до трьох очок.

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