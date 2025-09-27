Атлетіко в рамках 7-го туру Ла Ліги розгромив Реал Мадрид (5:2). Відео голів та огляд зустрічі дивіться в цій новині на "Футбол 24".

"Матрацники" відкрили рахунок у матчі завдяки точному удару Ле Нормана. Реал відповів забитими м'ячами Кіліана Мбаппе та Арди Гюлера.

Атлетіко принизив Реал у дербі – магія Альвареса, 10-й гол Мбаппе, Гюлер оформив гол+пас і став антигероєм

Александер Сьорлот зрівняв рахунок перед свистком на перерву. Вже в другому таймі підопічні Дієго Сімеоне були геть нещадними й довершили свій камбек: двічі забив Хуліан Альварес, а фінальний рахунок на табло оформив Антуан Грізманн, який вийшов на заміну.

