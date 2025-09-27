Атлетіко підходить до мадридського дербі не в найкращому становищі – нині опинилися лише на дев’ятій сходинці та все ще шукають свою оптимальну гру. Єдиним промінцем надії стала напружена звитяга над Райо Вальєкано 3:2, де героєм став Альварес, оформивши хет-трик.

Натомість Реал демонструє бездоганну форму: команда Анчелотті виграла всі матчі чемпіонату, додавши до цього впевнену перемогу над Марселем у Лізі чемпіонів. А нещодавній розгром Леванте 4:1 лише підкреслив, у якій відмінній формі підходить королівський клуб до головного поєдинку столиці Іспанії.

Вже на перших хвилинах господарі могли вийти вперед – Сьорлот вискочив сам на сам із Куртуа, однак у вирішальний момент Мілітао встиг у підкаті вибити м’яч з-під ноги нападника. Самовіддане втручання захисника врятувало Реал від неминучого гола, але після цього бразилець потребував допомоги медиків.

Поступово Реал заволодів м’ячем і намагався контролювати гру, проте саме Атлетіко створив справжню небезпеку. Після подачі Барріоса з правого флангу Сьорлот пробив головою, змусивши Куртуа рятувати команду та переводити м’яч на кутовий. Та вже наступна атака стала результативною – Сімеоне виконав навіс у штрафний майданчик, і Ле Норман потужним ударом головою з лінії воротарського майданчика відкрив рахунок. 1:0 – стадіон вибухнув у шалених оваціях.

Кілька хвилин потому Атлетіко знову загострив гру: навіс Альвареса знайшов адресата у штрафному, але удару так і не відбулося. Вже пізніше Сімеоне вийшов тет-а-тет із Куртуа, проте голкіпер Реала виграв дуель, а згодом арбітр зафіксував офсайд.

І наступна атака гостей стала результативною. Арда Гюлер тонким пасом розрізав оборону Атлетіко та вивів Мбаппе на оперативний простір. Кіліан холоднокровно переграв Облака, пробивши у дальній кут, і оформив свій десятий гол сезону.

37-ма хвилина ознаменувалась голом, і цього разу у головній ролі опинився асистент попереднього взяття воріт. Вінісіус прорвався лівим флангом і виконав ювелірну передачу точно у центр штрафного на Гюлера, який із позначки холоднокровно відправив м’яч у правий кут. Хабі Алонсо не стримував емоцій – 1:2!

Уже за мить Альварес наважився на дальній постріл із 27 метрів і влучив у праву стійку! М’яч відскочив за межі поля, а Дієго Сімеоне, не приховуючи емоцій, підказував своїм підопічним біля бровки.

Здавалося, Атлетіко швидко повертає інтригу – після подачі Альвареса з кутового м’яч рикошетом від руки Ленгле опинився у сітці. Трибуни вже вибухнули святкуванням, проте радість господарів тривала недовго: порушення було очевидним, і арбітр скасував взяття воріт, однак VAR все ж використовувався.

Арбітр компенсував до першого тайму сім хвилин, і саме в цей відрізок Атлетіко знайшов свій шанс. Серлот виграв позицію у штрафному майданчику та точним ударом головою відправив м’яч повз Куртуа, зрівнявши рахунок у напруженому дербі. З таким рахунком команди і відправились у роздягальні.

Другий тайм розпочався так само яскраво, не поступаючись за напруженням подіям першої половини. У штрафному майданчику Гюлер підняв ногу занадто високо й влучив у голову Гонсалеса. Арбітр одразу відреагував – жовта картка для турка та пенальті для Атлетіко. До точки підійшов Альварес і впевненим ударом у правий кут переграв Куртуа, який не встиг дотягнутися до м’яча – 3:2!

На 62-й хвилині Гонсалес виконав точну передачу на Серлота, який опинився у чудовій позиції, щоб подвоїти перевагу Атлетіко, проте його удар парирував Куртуа. Вже за дві хвилини Тібо змушений був діставати м’яч із сітки: Альварес зі штрафного виконав шедевральний удар, закрутивши м’яч у ліву верхню дев’ятку – 4:2!

За кількістю моментів, а точніше через їхню майже повну відсутність, здавалося, що матч із таким рахунком завершиться спокійно. Проте Атлетіко вирішив не зупинятися й довести справу до розгрому. Баена виконав розрізну передачу на Грізманна, і француз, опинившись сам на сам із Куртуа, холоднокровно реалізував момент – 5:2! Фінальний свисток зафіксував розгром Атлетіко над Реалом у мадридському дербі.

