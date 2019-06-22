Атлетіко пропише у контракті Феліша рекордну клаусулу

Півзахисник Бенфіки Жоау Феліш близький до переходу в Атлетіко.

Мадридці заплатять за таланта Бенфіки близько 120 мільйонів євпро, повідомляє AS. Окрім того, "матрацники" пропишуть в контракті 19-річного гравця відступні в розмірі 350 мільйонів євро.

Сімеоне підтвердив перемовини щодо Феліша

Ця сума стане рекордною в історії Атлетіко. Раніше в угодах з форвардами Дієго Костою і Антуаном Грізманном прописувалися відступні у розмірі 200 мільйонів євро.

У минулому сезоні Феліш провів 43 матчі на клубному рівні, забив 20 голів і зробив 11 результативних передач.

Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – хавбек Бенфіки, який вже пише історію у Європі