Атлетіко з Сімеоне програв усі протистояння з командами Роналду в Лізі чемпіонів

Мадридський Атлетіко з Дієго Сімеоне на чолі поступився в усіх 5 протистояннях з командами Кріштіану Роналду в Лізі чемпіонів.

Ювентус завдяки хет-трику Кріштіану Роналду вибив Атлетіко з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу.

Ювентус – Атлетіко – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, "матрацники" в епоху Дієго Сімеоне програли вже 5-те протистояння в ЛЧ з 5 проти команд, в яких грає португальський бомбардир. Почалось усе з фіналу сезону 2013/2014 у Лісабоні, де Серхіо Рамос на 90+3 перевів гру в екстратайми, а там Реал розбив своїх сусідів з рахунком 4:1. Після цього мадридські команди ще 3 сезони поспіль зустрічались одна з одною.

Атлетіко вже не зіграє в домашньому фіналі Ліги чемпіонів у цьому сезоні.

Феноменальний Роналду хет-триком розбив Атлетіко в Турині та вивів Ювентус у чвертьфінал Ліги чемпіонів