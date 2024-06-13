Вулверхемптон підписав п'ятирічний контракт із 20-річним захисником Браги Родрігу Гомешем, інформує офіційний сайт клубу. Угода передбачає опцію продовження ще на один сезон. Згідно з порталом Mais Futebol, цей трансфер обійшовся "вулвз" у 15 млн євро. Брага зберегла за собою право отримання 10% з подальшого перепродажу гравця.

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Повідомляється, що мадридський Атлетіко довгий час стежив за Гомешем і навіть провів попередні переговори з Брагою про підписання захисника. Однак Вулверхемптон вклинився в ці перегони і запропонував португальському клубу конкретні умови.

Гомеш виступав за "канонірів" із сезону 2020/21. За цей час він провів у складі Браги 51 гру. У 36 матчах минулого сезону він забив 9 голів і оформив 8 асистів у 36 матчах чемпіонату. Він може зіграти як флангового захисника, так і латераля.