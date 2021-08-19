Маркос Льоренте залишив свій підпис на новому контракті з мадридським Атлетіко, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Угода про співпрацю 26-річного гравця з "матрацниками" тепер розрахована до літа 2027-го. У 2019 році Атлетіко придбав Маркоса у Реала за 30 млн євро, зараз transfermarkt оцінює гравця у 80 млн.

У минулому сезоні Льоренте провів 45 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та 12-ма асистами.

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