Атлетіко продовжив контракти Грізманна та Ернандеса і підписав договір з Лемаром

Мадридський Атлетіко підписав контракти з трьома футболістами збірної Франції.

Атлетіко оголосив про продовження контрактів з форвардом Антуаном Грізманном і захисником Лукасом Ернандесом, а також про підписання угоди з хавбеком Монако Тома Лемаром, повідомляє офіційний сайт "матрацників".

Грізманн вирішив залишитися в Атлетіко

Контракт з Грізманном продовжений до 2023 року, з Ернандесом – до 2024-го. Лемар уже підписав договір, але йому ще треба буде пройти медогляд, після чого Атлетіко закриє угоду з Монако.

Всі три гравці в даний час знаходяться в Росії, де в складі збірної Франції беруть участь в ЧС-2018.