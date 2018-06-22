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Атлетіко продовжив контракти Грізманна та Ернандеса і підписав договір з Лемаром

19 червня 00:46 1502 Читать на русском
Атлетіко продовжив контракти Грізманна та Ернандеса і підписав договір з Лемаром
Антуан Грізманн / фото: ФК Атлетіко

Мадридський Атлетіко підписав контракти з трьома футболістами збірної Франції.

Атлетіко оголосив про продовження контрактів з форвардом Антуаном Грізманном і захисником Лукасом Ернандесом, а також про підписання угоди з хавбеком Монако Тома Лемаром, повідомляє офіційний сайт "матрацників".

Грізманн вирішив залишитися в Атлетіко

Контракт з Грізманном продовжений до 2023 року, з Ернандесом – до 2024-го. Лемар уже підписав договір, але йому ще треба буде пройти медогляд, після чого Атлетіко закриє угоду з Монако.

Всі три гравці в даний час знаходяться в Росії, де в складі збірної Франції беруть участь в ЧС-2018.

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Головне Трансфери Іспанія Антуан Грізманн Антуан Грізманн Трансфери Чемпіонату Іспанії Атлетіко Атлетіко Тома Лемар Тома Лемар Лукас Ернандес Лукас Ернандес
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