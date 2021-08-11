Атлетіко докладає усіх зусиль, щоб втримати в клубі творців чемпіонського сезону.

Мадридці на своєму офіційному сайті оголосили про підписання нової угоди з центрбеком Стефаном Савічем. Термін – три роки.

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Влітку 2015-го Атлетіко заплатив Фіорентині за чорногорця 12 млн євро. Відтоді Савіч провів у складі "матрацників" 202 матчі та відзначився 3 голами. Центрбек був невід'ємною частиною чемпіонського успіху у минулому сезоні – 33 матчі та один гол.

Додамо, що раніше Атлетіко продовжив контракт і з головним тренером – Дієго Сімеоне підписав угоду до літа 2024-го.

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