За іспанським футболістом тривалий час стежили Інтер, Мілан, Рома та Ювентус. Втім, Альваро Мората ухвалив рішення залишитися в Атлетіко.

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Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, мадридський клуб та футболіст домовилися про продовження угоди до 2027 року. Керівництво Атлетіко та головний тренер Дієго Сімеоне переконали Морату змінити свою думку щодо трансферу.

Чинна угода іспанця з "матрацниками" розрахована до 2024 року. Минулого сезону він зіграв за Атлетіко в 45 матчах, в яких забив 15 голів та віддав три асисти.

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