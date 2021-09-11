Вакантне місце отримав 30-річний центрбек Стефан Савіч, інформує прес-служба "матрацників".

Атлетіко взимку планує купити двох зірок Серії А, пожертвувавши своїм гравцем

Основним власником пов'язки залишається хавбек Коке, а віце-капітаном – воротар Ян Облак. Лише потім звання може дістатися захисникам Савічу або Хіменесу. Чорногорець виступає за Атлетіко з 2015 року – 205 матчів і 3 голи.

Нагадаємо, чинний чемпіон Іспанії розпочав захист титулу із 7 очок у трьох турах нового розіграшу.

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