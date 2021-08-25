Чемпіони Іспанії на офіційному сайті оголосили про перехід 22-річного бразильця. Контракт розрахований на 5 сезонів, ціна за даними Transfermarkt – 30 млн євро.

Грізманн не перейде в Атлетіко

Кунья провів у складі Герти півтора року. Нападник відіграв за берлінців 40 матчів, в яких відзначився 13 голами та 10 асистами. Раніше він захищав кольори РБ Лейпциг, Сьйона і Корітіби.

До слова, Кунья став одним із ковалів перемоги збірної Бразилії на Олімпіаді в Токіо. Новачок Атлетіко оформив 3 голи, серед яких точний удар у фіналі проти Іспанії.

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