Атлетіко придбав олімпійського чемпіона за 30 мільйонів євро
14:55 - Читать на русском
Атлетіко домовився про перехід нападника Матеуса Куньї з Герти.
Чемпіони Іспанії на офіційному сайті оголосили про перехід 22-річного бразильця. Контракт розрахований на 5 сезонів, ціна за даними Transfermarkt – 30 млн євро.
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Кунья провів у складі Герти півтора року. Нападник відіграв за берлінців 40 матчів, в яких відзначився 13 голами та 10 асистами. Раніше він захищав кольори РБ Лейпциг, Сьйона і Корітіби.
До слова, Кунья став одним із ковалів перемоги збірної Бразилії на Олімпіаді в Токіо. Новачок Атлетіко оформив 3 голи, серед яких точний удар у фіналі проти Іспанії.
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