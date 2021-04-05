"Фіалки" намагаються схилити свого лідера до підписання нового контракт, однак сам Влаховіч пропозицію не прийняв і розраховує покинути команду під час літнього трансферного вікна. На щастя, варіантів у серба з надлишком, стверджує Calcio Mercato.

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За інформацією видання, форвард став пріоритетною трансферною ціллю Мілана, якому недостатньо 39-річного Ібрагімовіча. Однак планам "россонері" спробує завадити Атлетіко. Дієго Сімеоне особисто хоче бачити Влаховіча у своїй команді. Також на серба претендують Рома та лондонський Арсенал.

До слова, Влаховіч виступає за Фіорентину з 2018 року. У нинішньому сезоні Душан – найкращий бомбардир команди. У його активі 13 голів та 2 результативні передачі в 28 матчах італійської Серії А. Потенційним покупцям доведеться заплатити близько 40 млн євро.

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