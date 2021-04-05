Атлетіко прагне перехопити головну трансферну ціль Мілана
Нападник Фіорентини Душан Влаховіч став бажаним підписанням для низки провідних клубів Європи.
"Фіалки" намагаються схилити свого лідера до підписання нового контракт, однак сам Влаховіч пропозицію не прийняв і розраховує покинути команду під час літнього трансферного вікна. На щастя, варіантів у серба з надлишком, стверджує Calcio Mercato.
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За інформацією видання, форвард став пріоритетною трансферною ціллю Мілана, якому недостатньо 39-річного Ібрагімовіча. Однак планам "россонері" спробує завадити Атлетіко. Дієго Сімеоне особисто хоче бачити Влаховіча у своїй команді. Також на серба претендують Рома та лондонський Арсенал.
До слова, Влаховіч виступає за Фіорентину з 2018 року. У нинішньому сезоні Душан – найкращий бомбардир команди. У його активі 13 голів та 2 результативні передачі в 28 матчах італійської Серії А. Потенційним покупцям доведеться заплатити близько 40 млн євро.
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