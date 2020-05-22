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Атлетіко прагне обміняти скандального Дієго Косту на лідера Наполі

18:00 108 Читать на русском
Атлетіко прагне обміняти скандального Дієго Косту на лідера Наполі
Аркадіуш Мілік / REUTERS

Мадридський Атлетіко хоче підсилити свій склад форвардом італійського Наполі Аркадіушем Міліком.

Атлетіко активно працює над трансфером польського форварда Наполі Аркадіуша Міліка, повідомляє AS з посиланням на Tuttosport.

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За інформацією видання, "матрацники" не готові платити за нього необхідні 50 мільйонів євро, але можуть запропонувати свого нападника Дієго Косту з невеликою доплатою.

Зазначається, що на Міліка також претендує Ювентус, але і туринці не хочуть платити потрібну суму, пропонуючи вінгера Хуана Куадрадо теж із доплатою. В цьому випадку неаполітанці більше схильні прийняти пропозицію Атлетіко, тому що керманич Наполі Дженнаро Гаттузо не бачить Куадрадо в своїй команді.

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Теги
Дієго Коста Дієго Коста Аркадіуш Мілік Аркадіуш Мілік Наполі Наполі Атлетіко Атлетіко Іспанія
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