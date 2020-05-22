Атлетіко прагне обміняти скандального Дієго Косту на лідера Наполі

Мадридський Атлетіко хоче підсилити свій склад форвардом італійського Наполі Аркадіушем Міліком.

Атлетіко активно працює над трансфером польського форварда Наполі Аркадіуша Міліка, повідомляє AS з посиланням на Tuttosport.

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За інформацією видання, "матрацники" не готові платити за нього необхідні 50 мільйонів євро, але можуть запропонувати свого нападника Дієго Косту з невеликою доплатою.

Зазначається, що на Міліка також претендує Ювентус, але і туринці не хочуть платити потрібну суму, пропонуючи вінгера Хуана Куадрадо теж із доплатою. В цьому випадку неаполітанці більше схильні прийняти пропозицію Атлетіко, тому що керманич Наполі Дженнаро Гаттузо не бачить Куадрадо в своїй команді.

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