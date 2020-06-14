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Атлетіко повторив клубний рекорд за нічиїми

20:00 139 Читать на русском
Атлетіко повторив клубний рекорд за нічиїми
Радість "матрацників" / твіттер Атлетіко

Мадридський Атлетіко не впорався з Атлетіком із Більбао в рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги (1:1) та повторив власне цікаве досягнення.

"Матрацники" здобули вже 13-ту нічию у нинішньому сезоні Прімери, повідомляє Gracenote Live.

Бойова нічия у відеоогляді матчу Атлетік – Атлетіко

Це повторення клубного рекорду мадридців. Раніше Атлетіко 4 рази за власну історію завершував чемпіонат Іспанії із 13-ма нічиїми. Востаннє таке трапилося у сезоні 2005/06. Також аналогічний результат був у столичної команди в сезонах 1990/91, 1978/79 і 1974/75.

До слова, вже в цьому сезоні підопічні Дієго Сімеоне можуть оновити власний рекорд. До завершення змагань у Прімері Атлетіко проведе ще 6 матчів.

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Атлетіко Атлетіко Іспанія Рекорди
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