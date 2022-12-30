Позитивний тест здали головний тренер Дієго Сімеоне, а також футболісти Грізманн, Феліш, Коке та Ектор Еррера, інформує офіційний сайт "матрацників".

Барселона виявила ще трьох гравців з коронавірусом – хворих майже вистачає на повноцінну команду

У всіх COVID-19 безсимптомний, тому вони ізолювалися вдома. Наступний поєдинок Атлетіко запланований на 2 січня – домашнє дербі проти Райо. Перемога дозволить команді Сімеоне залізти у зону Ліги чемпіонів, адже саме сусідські "бджоли" зараз утримують четверту сходинку.

Нагадаємо, масовий спалах коронавірусу переживають і два інші гранди Іспанії – Реал та Барселона.

Між Реалом та ПСЖ назріває війна: Мбаппе та ще два фактори, що її провокують