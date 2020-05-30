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Атлетіко повернув з оренди бразильського захисника

13:08 137 Читать на русском
Атлетіко повернув з оренди бразильського захисника
Кайо Енріке / ФК Греміо

Захисник Греміо Кайо Енріке повертається в Атлетіко, якому належать права на гравця.

Атлетіко вирішив достроково перервати оренду 22-річного лівого захисника. Угода була розрахована до кінця року, але мадридці вирішили повернути Кайо Енріке в Іспанію, інформує офіційний сайт бразильського клубу.

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У складі Греміо бразилець встиг провести лише 2 поєдинки в Копа Лібертадорес. У чемпіонаті Енріке не зіграв жодної хвилини – пандемія COVID-19 спричинила паузу і в першості Бразилії.

Атлетіко підписав Кайо Енріке ще у 2016 році, але бразильський захисник не зумів закріпитися в Мадриді та регулярно вирушав у оренди. Його контракт з "матрацниками" розрахований до літа 2023 року.

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