Атлетіко повернеться до трансферу Родріго взимку

Форвард Валенсії Родріго Морено може стати гравцем Атлетіко вже наступної зими.

Атлетіко має намір підписати Родріго вже наступної зими, повідомляє Calciomercato.

Атлетіко не зміг завершити трансфер Родріго

За інформацією видання, "матрацники" мають намір придбати футболіста в зимове трансферне вікно. Атлетіко може заплатити за футболіста приблизно 60 млн євро. Нагадаємо, мадридці були близькими до покупки форварда влітку, але трансфер зірвався.

Родріго перейшов до Валенсії влітку 2015 року з Бенфіки. Сума трансферу склала 30 млн євро. Іспанець провів у нинішньому сезоні 7 матчів у Ла Лізі, у яких відзначився 2 асистами. Контракт гравця з клубом діє до літа 2022 року.

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