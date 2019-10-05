toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ВОРСКЛА - МАРІУПОЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ

Атлетіко повернеться до трансферу Родріго взимку

13:59 81 Читать на русском
Атлетіко повернеться до трансферу Родріго взимку
Родріго / AS

Форвард Валенсії Родріго Морено може стати гравцем Атлетіко вже наступної зими.

Атлетіко має намір підписати Родріго вже наступної зими, повідомляє Calciomercato.

Атлетіко не зміг завершити трансфер Родріго

За інформацією видання, "матрацники" мають намір придбати футболіста в зимове трансферне вікно. Атлетіко може заплатити за футболіста приблизно 60 млн євро. Нагадаємо, мадридці були близькими до покупки форварда влітку, але трансфер зірвався.

Родріго перейшов до Валенсії влітку 2015 року з Бенфіки. Сума трансферу склала 30 млн євро. Іспанець провів у нинішньому сезоні 7 матчів у Ла Лізі, у яких відзначився 2 асистами. Контракт гравця з клубом діє до літа 2022 року.

Зінченко не боїться "вовків", Роналду проекзаменує Конте, Вальверде у битві за життя: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Львів – Зоря та ще два матчі УПЛ. Анонс
08:05
1365
Теги
Родріго Морено Родріго Морено Валенсія Валенсія Атлетіко Атлетіко Іспанія Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
хв
Брайтон
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук