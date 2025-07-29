Атлетіко продовжує агресивну кампанію на трансферному ринку – іспанський гранд погодив особисті умови контракту з півзахисником Штутгарта Енцо Мійо, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Зараз мадридці ведуть переговори зі Штутгартом щодо суми трансферу. Атлетіко готовий активувати клаусулу в розмірі 23 мільйони євро, яка прописана в контракті 23-річного француза.

Минулого сезону Мійо став одним із найкращих гравців Штутгарта – 12 голів і 8 асистів у всіх турнірах. Саме така результативність привернула увагу Дієго Сімеоне, який планує серйозно оновити атаку своєї команди.

Це може стати вже восьмим трансфером Атлетіко цього літа. Раніше клуб підписав Давіда Ганцко, Джонні Кардосо, Алехандро Баену, Марка Пубіля, Тьяго Альмаду, Маттео Руджері та Хуана Муссо, витративши загалом близько 149 мільйонів євро. Водночас команду залишили Родріго де Пауль, Анхель Корреа та Сауль Ньїгес.

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