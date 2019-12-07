Атлетіко побив клубний антирекорд – жахливий контраст "матрацників" з командою 6-річної давнини

Дієго Коста поки не може допомогти своїй команді покращити реалізацію / Фото з відкритих джерел

"Матрацники" продовжують вражати своєю наднизькою результативністю у чемпіонаті Іспанії.

Мадридський Атлетіко після вчорашнього безгольового нічийного матчу 16-го туру Ла Ліги проти Вільяреала встановив новий клубний антирекорд, повідомляє видання AS. Зокрема, результативність команди стала найгіршою за історію команди в Прімері (83 роки).

Атлетіко у матчі з безліччю моментів не зміг переграти Вільяреал

Підопічні Сімеоне у 16-ти поєдинках спромоглись забити лише 16 голів. Для прикладу, у сезоні 2013/14 лише один Дієго Коста за 16 турів зумів відзначитись у воротах суперника 17 разів. Форвард наразі не може допомогти своїй команді – 31-річного нападника нещодавно було прооперовано і він відновлюється після травми.

Атлетіко на даний момент посідає шосту сходинку, набравши 26 очок. Наступний матч у чемпіонаті "матрацники" проведуть 14 грудня проти Осасуни.

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