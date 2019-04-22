Атлетіко планує Фелішем замінити Грізманна

Мадридський Атлетіко влітку планує поборотись за португальського вундеркінда Жоау Феліша.

Атлетіко, здається, визначився із можливою заміною Антуану Грізманна. "Матрацники" планують замінити француза португальським вундеркіндом Жоау Феліша, передає AS з посиланням на португальські ЗМІ.

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Відзначимо, що з 1 липня клаусула Грізманна знизиться з 200 до 120 млн євро. Втім, Атлетіко ще має витримати конкуренцію з такими грандами, як Манчестер Сіті та Ювентус. Відомо, що Бенфіка вимагає за Феліша не менше 120 млн євро.

В поточному сезоні Жоау Феліш провів 38 матчів за Бенфіку у всіх турнірах, відзначившись 16 голами та 9 асистами.

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