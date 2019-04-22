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Атлетіко планує Фелішем замінити Грізманна

17:17 643 Читать на русском
Атлетіко планує Фелішем замінити Грізманна
Жоау Феліш / 90min

Мадридський Атлетіко влітку планує поборотись за португальського вундеркінда Жоау Феліша.

Атлетіко, здається, визначився із можливою заміною Антуану Грізманна. "Матрацники" планують замінити француза португальським вундеркіндом Жоау Феліша, передає AS з посиланням на португальські ЗМІ.

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Відзначимо, що з 1 липня клаусула Грізманна знизиться з 200 до 120 млн євро. Втім, Атлетіко ще має витримати конкуренцію з такими грандами, як Манчестер Сіті та Ювентус. Відомо, що Бенфіка вимагає за Феліша не менше 120 млн євро.

В поточному сезоні Жоау Феліш провів 38 матчів за Бенфіку у всіх турнірах, відзначившись 16 голами та 9 асистами.

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