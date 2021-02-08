Через несподіване прощання з Дієго Костою у складі мадридців залишилося вакантним місце центрфорварда. Так, Луїс Суарес очолює бомбардирські перегони в Ла Лізі, але й уругвайцю вже 34 роки.

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Селекційна служба Атлетіко вже визначилася з пріоритетним трансфером на цю позицію. За інформацією Bild, влітку "матрацники" спробують купити нападника Айнтрахта Андре Сілву. Зазначається, що заплатити доведеться понад 30 мільйонів євро.

До слова, португалець після невдалого періоду в Мілані зумів реанімувати свою кар'єру в Айнтрахті. У нинішньому сезоні 25-річний форвард забив 17 голів. Більше за Сілву в рамках Бундесліги забив лише Роберт Лєвандовскі.

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