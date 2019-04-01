Атлетіко підсилиться одразу двома гравцями Порту

Мадридський Атлетіко домовився з Порту щодо трансферу захисника Алекса Теллеса.

Алекс Теллес влітку стане гравцем мадридського Атлетіко, повідомляє A Bola.

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Португальский гранд отримає за 26-річного оборонця 30 млн євро.

Ще одним підсиленням для "матрацників" стане хавбек Ектор Еррера. 26-річний гравець покине Порту після завершення сезону на правах вільного агента.

В поточному сезоні чемпіонату Португалії Теллес провів 27 матчів, в яких відзначився 3 голами і 6 асистами. Еррера зіграв 27 поєдинків і забив 4 голи.

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