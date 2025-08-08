Джакомо Распадорі так і не став своїм у Наполі. Попри статус основного гравця збірної Італії під керівництвом Лучано Спаллетті, Джакомо не був ключовим у своєму клубі. Він почав регулярно з'являтися в основі лише після травми Ромелу Лукаку.

Наполі офіційно позбувся гравця, який позбавив його Скудетто

Ще взимку Распадорі просився на вихід з Наполі, але головний тренер Антоніо Конте його не відпустив. Однак влітку форвард, який любить виконувати роль хибної дев'ятки, домігся свого. Як інформує Фабріціо Романо, Распадорі переходить в Атлетіко за 22 млн євро + 4 млн євро бонусами.

У попередньому сезоні Джакомо зіграв за Наполі 26 матчів і забив 6 голів. Його внесок у виграш Скудетто незначний.

