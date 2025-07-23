Атлетіко на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Марка Пубіля з Альмерії. Він поставив підпис під угодою до літа 2030 року.

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Як інформує Marca, столичний клуб заплатив за правого захисника 16 млн євро. Ще 4 млн євро Альмерія може отримати у вигляді бонусів. Також Атлетіко віддасть Альмерії 15% з подальшого перепродажу футболіста.

У боротьбі за Пубіля "кольчонерос" обігнали Вулверхемптон та Мілан.

22-річний іспанець провів у складі Альмерії 63 матчі, в яких забив 2 м'ячі і зробив 8 гольових передач.

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