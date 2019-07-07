toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
БРАЗИЛІЯ - ПЕРУ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Атлетіко підписав українську футболістку

7 липня 21:34 729 Читать на русском
Атлетіко підписав українську футболістку
Ольга Овдійчук / Getty Images

Українська нападниця Ольга Овдійчук перейшла в Атлетіко.

Атлетіко на своєму офіційному сайті оголосив про підписання українки Ольги Овдійчук. Деталі контракту не повідомляються.

Легка перемога США над Нідерландами та злива рекордів – американки вдруге поспіль виграли чемпіонат світу

Попереднім клубом нападниці був Житлобуд-1. У сезоні 2018/19 Овдійчук стала найкращим бомбардиром чемпіонату України.

Це перший трансфер жіночої команди "матрацників" цього літа.

blog_ava
"На папері будь-яка команда краща, аніж ми". Як Мадагаскар став головною сенсацією КАН-2019
7 липня
5479
Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Атлетіко Атлетіко Українці за кордоном Ольга Овдійчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
29
хв
Малі
19:00
Кот-д'Івуар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук