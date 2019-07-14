Атлетіко підписав ще одну представницю жіночої збірної України

Захисниця Натія Панцулая поповнила склад команди зі столиці Іспанії.

Атлетіко на своєму офіційному сайті оголосив про підписання українки Натії Панцулаї.

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27-річна гравчиня перейшла до "матрацників" з турецького АЛГ Спор. Жодних деталей особистого контракту не повідомляється, однак сайт Атлетіко відзначає неабиякий універсалізм Натії, яка може зіграти на будь-якій позиції в захисті.

Нагадаємо, це вже не перша представниця жіночої збірної України в Мадриді. Раніше Атлетіко підписав нападницю Ольгу Овдійчук.

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