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Атлетіко підписав ще одну представницю жіночої збірної України

14:06 1136 Читать на русском
Атлетіко підписав ще одну представницю жіночої збірної України
Натія Панцулая / Фото офіційного сайту Атлетіко

Захисниця Натія Панцулая поповнила склад команди зі столиці Іспанії.

Атлетіко на своєму офіційному сайті оголосив про підписання українки Натії Панцулаї.

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27-річна гравчиня перейшла до "матрацників" з турецького АЛГ Спор. Жодних деталей особистого контракту не повідомляється, однак сайт Атлетіко відзначає неабиякий універсалізм Натії, яка може зіграти на будь-якій позиції в захисті.

Нагадаємо, це вже не перша представниця жіночої збірної України в Мадриді. Раніше Атлетіко підписав нападницю Ольгу Овдійчук.

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Теги
Трансфери Атлетіко Атлетіко Іспанія Головне Жіноча збірна України Натія Панцулая
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