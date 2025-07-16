Атлетіко на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Бетіса Джонні Кардосо. Повідомляється, що гравець підписав п'ятирічний контракт.

Фіналіст Ліги конференцій переходить в Атлетіко за 25 млн євро – Тоттенхем не зможе скористатися особливою клаусулою

Трансфер обійшовся "кольчонерос" у 30 млн євро разом із бонусами. Саме Атлетіко був його пріоритетом, незважаючи на те, що Тоттенхем мав преференційне право викупу за 25 мільйонів євро, пов'язане зі старою угодою щодо Джованні Ло Чельсо. Але сам Кардосо відмовився переходити до англійців, тому це право не було реалізовано.

Атлетіко бачить у Кардосо ідеального кандидата на роль опорника – за якістю, стабільністю та перспективністю він повністю відповідає вимогам Дієго Сімеоне.

Нагадаємо, що Кардосо став першим американцем, який зіграв у стартовому складі фіналу єврокубку. У тій зустрічі Бетіс поступився Челсі з рахунком 1:4.

Атлетіко витратив вже приблизно 115 млн. євро на чотирьох літніх новачків. Раніше команду поповнили Баена, Руджері та Альмада.