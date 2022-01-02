Атлетіко ледь не найбільше в Іспанії страждає від завершення контрактів ключових виконавців.

Влітку 2022-го року відразу 5 гравців мадридського клубу можуть стати вільними агентами, повідомляє AS. Йдеться про Суареса, Феліпе, Ерреру, Врсалько і Шапоньїча.

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Усі ці гравці вже з 1-го січня отримали право укладати попередні контракти з іншими клубами. Не виключено, що з деякими встигне домовитись і Атлетіко. Також "матрацникам" доведеться ухвалити рішення щодо Антуана Грізманна – викупити француза за 40 млн євро, повернути Барселоні чи продовжити оренду ще на рік.

Нагадаємо, що Атлетіко є чинним чемпіоном Іспанії, але в поточному сезоні команда Сімеоне бореться лише за зону ЛЧ.

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