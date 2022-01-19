Атлетіко пережив пекло біля стадіону Реал Сосьєдада – вікна на автобусі розбили, довелося втручатися поліції
Атлетіко з пригодами діставався на матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Реал Сосьєдада.
Величезний натовп фанатів басків зустрів автобус "матрацників" біля стадіону.
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Вболівальники Сосьєдада всіляко залякували суперника – співали образливих пісень, закидали транспорт димовими шашками, камінням та сміттям. Три вікна автобуса розбились, але гравці Атлетіко уникнули травм. Поліції довелося втручатися, щоб гості безпечно дісталися стадіону.
Нагадаємо, що Реал Сосьєдад у квітні 2021-го виграв Кубок Іспанії перенесеного розіграшу 2019/20.
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