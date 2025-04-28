Мадридський Атлетіко розглядає можливість трансферу форварда англійського Ліверпуля Дарвіна Нуньєса, інформує AS. 25-річний уругваєць розглядається як наступник універсального футболіста атаки "матрацників" Анхеля Корреа, який після клубного чемпіонату світу, найімовірніше, покине столицю Іспанії.

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"Червоні" готові продати Нуньєса, якщо зможуть домовитися про суму трансферу, а самого гравця влаштує особистий контракт і амбіції нового клубу.

У цьому сезоні Нуньєс провів 43 поєдинки за мерсисайдців у всіх турнірах, забивши 7 голів і зробивши 7 гольових пасів, а його нинішня угода розрахована ще на 3 роки.

Нагадаємо, що Ліверпуль придбав Нуньєса у Бенфіки за 75 млн євро. "Червоні" хочуть виручити за гравця 40-45 млн євро і погодяться віддати його в оренду із зобов'язанням викупу.

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