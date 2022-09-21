Півзахисник Ренна та збірної Хорватії Ловро Майєр опинився на радарах провідних іспанських клубів. Особлива увага є від Атлетіко.

"Рохібланкос" уже почали думати над трансферами наступного літа. Одним з основних кандидатів на підсилення є 24-річний хорватський хавбек, інформує MD.

Барселона націлилась на Асенсіо – одразу кілька факторів сприяють переходу з Мадрида

Атлетіко хотів підписати Майєра ще цього літа, але французам вдалось втримати гравця, якого охрестили "новим Модрічем" через зовнішній вигляд, стиль та позицію. Серед претендентів була і Барселона. Зараз же Ренн оцінив Ловро у 60 мільйонів євро, хоча лише торік придбав його у Динамо Загреб за 12 млн.

Цього сезону Ловро Майєр провів 8 поєдинків, у яких відзначився голом та двома асистами. 6 та 13 жовтня на його команду очікують матчі Ліги Європи проти Динамо.

Реал втримав перемогу над Атлетіко у дербі з пекельним фіналом – "вершкові" повернулись на вершину Ла Ліги