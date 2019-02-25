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Атлетіко "Оскаром" потролив нахабну симуляцію Каземіро у матчі з Леванте – Карвахаль єхидно огризнувся

10:10 289 Читать на русском
Атлетіко "Оскаром" потролив нахабну симуляцію Каземіро у матчі з Леванте – Карвахаль єхидно огризнувся
Каземіро / Фото AP

В Атлетіко не змогли залишитись осторонь скандального пенальті у матчі 25-го туру Ла Ліги Леванте – Реал (1:2).

Ключовий епізод поєдинку трапився на 78-й хвилині. Хавбек Реала Каземіро різко завалився на землю у штрафному майданчику суперника симулюючи удар по нозі, хоча на відео чітко видно, що гравець Леванте навіть не торкнувся бразильця.

Арбітр поєдинку одразу призначив 11-метровий, не звернувшись за допомогою до системи відеоповторів VAR. Бейл успішно реалізував пенальті, чим і приніс перемогу "вершковим".

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"Великий початок для ночі "Оскарів". Який фільм вибираєте ви?", – іронічно висловився щодо інциденту офіційний твіттер мадридського Атлетіко. Варто відзначити, що саме цієї ночі відбувалась церемонія вручення кінопремії "Оскар" у Лос-Анджелесі.

"Раджу подивитися "Серце Десіми" і "Ундесіму". У мене вони на DVD є", – відповів на допис захисник королівського клубу Дані Карвахаль (з натяком на десяту і одинадцяту перемоги Реала в ЛЧ – в обох випадках у фіналі Реал перегравав Атлетіко).

Після 25-ти турів чемпіонату Іспанії Реал посідає третю сходинку турнірної таблиці, відстаючи від Барселони на 9 пунктів.

Іспанія25 турСьюдад де Валенсія (Валенсія)

Леванте - Реал Мадрид: Неділя 24 лютого 2019

Леванте
Матч завершено
1 : 2
Реал Мадрид
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Теги
Іспанія Відеоасистент арбітра (VAR) Леванте - Реал Мадрид Даніель Карвахаль Даніель Карвахаль Каземіро Каземіро Атлетіко Атлетіко Реал Мадрид Реал Мадрид
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