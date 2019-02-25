Атлетіко "Оскаром" потролив нахабну симуляцію Каземіро у матчі з Леванте – Карвахаль єхидно огризнувся

В Атлетіко не змогли залишитись осторонь скандального пенальті у матчі 25-го туру Ла Ліги Леванте – Реал (1:2).

Ключовий епізод поєдинку трапився на 78-й хвилині. Хавбек Реала Каземіро різко завалився на землю у штрафному майданчику суперника симулюючи удар по нозі, хоча на відео чітко видно, що гравець Леванте навіть не торкнувся бразильця.

Арбітр поєдинку одразу призначив 11-метровий, не звернувшись за допомогою до системи відеоповторів VAR. Бейл успішно реалізував пенальті, чим і приніс перемогу "вершковим".

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"Великий початок для ночі "Оскарів". Який фільм вибираєте ви?", – іронічно висловився щодо інциденту офіційний твіттер мадридського Атлетіко. Варто відзначити, що саме цієї ночі відбувалась церемонія вручення кінопремії "Оскар" у Лос-Анджелесі.

La noche de los Oscars ha arrancado a lo grande. ¿Una película?

#LaHistoriaInterminable. Atléticos, ¿cuál elegís vosotros? — Atlético de Madrid (@Atleti) 24 лютого 2019 р.

"Раджу подивитися "Серце Десіми" і "Ундесіму". У мене вони на DVD є", – відповів на допис захисник королівського клубу Дані Карвахаль (з натяком на десяту і одинадцяту перемоги Реала в ЛЧ – в обох випадках у фіналі Реал перегравав Атлетіко).

Os recomiendo la del “Corazón de la DÉCIMA” y “UNDÉCIMA”. yo las tengo hasta en dvd!! — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) 24 лютого 2019 р.

Після 25-ти турів чемпіонату Іспанії Реал посідає третю сходинку турнірної таблиці, відстаючи від Барселони на 9 пунктів.