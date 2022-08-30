25-річний іспанець після проходження медогляду став гравцем Атлетіко, інформує пресслужба "матрацників". Регілон перебрався у столицю Іспанії на правах річної оренди, опції викупу клуб не має.

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Серхіо останні два сезони провів у Тоттенхемі (загалом 67 матчів, 2 голи та 9 асистів), який викупив його у мадридського Реала за 30 мільйонів євро. У структурі "бланкос" оборонець перебував 7 років, але закріпитись у першій команді так і не зумів.

Наразі Регілон відновлюється від травми. Найближчий матч Атлетіко запланований на 3 вересня проти Реал Сосьєдада в Прімері, чотирма днями пізніше підопічні Сімеоне стартуватимуть у Лізі чемпіонів проти Порту.

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