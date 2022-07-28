Науель Моліна став третім літнім новачком Атлетіко, хоча міг продовжити кар'єру в Італії у складі іншого гранда.

Офіційний сайт Атлетіко повідомив про перехід аргентинського захисника Удінезе – Науеля Моліни – в табір "матрацників". Угода 24-річного фулбека збірної Аргентини з мадридцями розрахована до 2027 року.

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Згідно з інформацією Mundo Deportivo, Атлетіко заплатив за новачка 12 мільйонів євро. Ще 6 мільйонів євро Удінезе повинен отримати бонусами. Водночас Transfermarkt подає вищу суму (20 млн євро). Дієго Сімеоне особисто наполягав на придбанні цього футболіста, вбачаючи у земляку найкраще посилення правого флангу оборони. За чутками, Моліною також цікавився Ювентус.

У попередньому сезоні Науель провів 37 матчів за Удінезе у всіх турнірах, забивши 8 голів. У складі збірної Аргентини фулбек виграв Кубок Америки-2021.

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