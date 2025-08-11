Атлетіко на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Джакомо Распадорі. Гравець поставив підпис під п'ятирічним контрактом. За словами Фабріціо Романо, трансфер обійшовся мадридському клубу в 22 млн євро + 4 млн євро у вигляді бонусів. Він став сьомим новачком "кольчонерос" цього літа – клуб вже витратив на трансфери 175 млн євро.

Атлетіко підписує форварда збірної Італії – він нарешті здобув свободу

Ще взимку Распадорі просив відходу з Наполі, але головний тренер Антоніо Конте його не відпустив. Однак влітку форвард, який любить виконувати роль фальшивої дев'ятки, домігся свого.

У попередньому сезоні Джакомо зіграв за Наполі 26 матчів, забив 6 голів та став чемпіоном Італії. Також Распадорі був у заявці збірної на переможному Євро-2020, хоча і там виконував роль резервіста.

