Барселона та Атлетіко завершили перехід Суареса. 33-річний уругваєць підписав з мадридцями контракт на 2 роки, повідомляє офіційний сайт "матрацників".

Суарес завдав прощального "удару" по Бартомеу – форвард ефектно принизив президента Барселони

Раніше повідомлялося, що Суарес покинув Барселону на правах вільного агента, але каталонці зберегли шанс заробити на цій операції. В угоді про перехід уругвайця немає фіксованої суми, але у вигляді бонусів прописані шість мільйонів євро.

Нагадаємо, Суарес приєднався до Барселони у 2014 році, перейшовши з Ліверпуля за 82 млн євро. Всього Луїс провів за "синьо-гранатових" 283 матчі у всіх турнірах, де забив 198 м'ячів і віддав 109 результативних передач. З каталонцями він виграв 13 титулів.

Барселона проганяє Суареса заради Мессі, а нічний кошмар України вже "качає" права – на Камп Ноу воюють за гроші