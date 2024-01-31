На своєму офіційному сайті "матрацники" оголосили про трансфер 33-річного бразильця. Габріел Пауліста підписав контракт до 30 червня 2024 року.

Трансфер форварда Ювентуса в Атлетіко зірвався – гравець прибув травмованим

Валенсія, за яку виступає Роман Яремчук, офіційно повідомила про достроковий розрив контракту з бразильським футболістом. Габріел Пауліста перейшов до "кажанів" у 2017 році та був одним із капітанів команди. В Іспанії він також грав у складі Вільяреала. У поточному сезоні бразилець зіграв у 19 матчах.

Нагадаємо, це вже другий зимовий трансфер Атлетіко. Раніше клуб підписав півзахисника Артура Вермерена.

Жирона повернула лідерство, наблизивши Бенітеса до відставки – Довбика зупинив сейв туру, Циганков змарнував супершанс